Nøkken bir ay arayla ikinci albümünü yayınladı: “Sake Melon”

Geçtiğimiz ay Robonima etiketiyle Cube Morphine albümünü yayınlayan Nøkken, farklı müzikal estetikleri herhangi bir tür ya da kurala bağlı kalmaksızın tek potada eritmeyi başarıyor. Nøkken’in beş şarkıdan oluşan yeni albümü Sake Melon, Robonima’nın dijital kataloğundaki yerini aldı.

Meczup projesiyle tanıdığımız Cihan Gülbudak’ın teremin ve elektro gitarda, bir başka Robonima grubu Isidor Fink’in yarısı Matt Sellier synthesizer’da, Mammoths on Giants grubunda da birlikte çalan Derda Karakaya ve Alican Erbaş da bas ve davulda yer aldığı Nøkken’e, yeni albüm Sake Melon‘da lap steel gitarla Sezer Altuntaş eşlik ediyor. Grup, drone ve noise gibi yaklaşımlarla bugün içinde bulunduğumuz kaosu işitsel bir deneyime dönüştürmeyi başarıyor.

Uzun soluklu ve tekinsiz anlarla bezeli beş şarkıdan oluşan Sake Melon albümünün miks ve mastering işlemleri de Nøkken’in yanı sıra Cenotaph, Infidel Express, Getaman ve The Ousted gibi grupların da davulcusu olan Alican Erbaş tarafından yapılmış. Albüme an itibariyle Robonima’nın Bandcamp hesabı üzerinden ulaşabilirsiniz. Sake Melon albümünün lansman konseri de 6 Mayıs’ta Peyote’de olacak.

Kataloğunda an itibariyle 11 ilginç albüme yer veren Robonima’dan çıkan tüm albümler için buraya tıklamanız yeterli.