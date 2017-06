Nostalji ya da değil: 1990’lar shoegaze sahnesinin tam takım dönüşü

1990’lardan bu yana müzik yapmayan birçok grubun sırayla geri dönüşüne tanıklık ettiğimiz bugünlerde, shoegaze sahnesinin öncü grupları da yeni şarkılarıyla karşımıza çıkıyor. Söz konusu akıma yön veren gruplardan The Jesus And Mary Chain, Slowdive ve Ride, yirmi yılı bulan sessizliklerini aynı yıl içerisinde bozmaya karar verdi. Damage and Joy isimli yeni The Jesus And Mary Chain albümüyle başlayan nostalji rüzgârı, Slowdive’ın kendi ismini taşıyan albümüyle iyice kuvvetlendi. 16 Haziran’da dinleyiciyle buluşacak olan Ride albümü Weather Diaries öncesinde, üç grubun da ilk kez çalıştığı prodüktörler eşliğinde yaptığı geri dönüşlerini mercek altına alıyoruz.

Yazı: Cem Kayıran – Kolaj: Serkan Yolcu

The Jesus And Mary Chain

Kirli gitar tonları ve melankolinin içine derinlemesine batmış bir ruh hali…

1983 yılında kurulan İskoç grup The Jesus And Mary Chain, sonradan yaygınlaşacak noise pop, shoegaze ve dream pop gibi türlerin öncü ekiplerinden biri. Jim ve William Reid kardeşlerin öncülüğünde grup, kült mertebesine ulaşan ilk albümü Psychocandy’yi 1985 yılında yayınlamıştı. Tüm zamanların en önemli shoegaze albümleri arasında gösterilen Psychocandy’nin ardından gelen on üç yılda beş stüdyo albümü daha yayınlayan ekip, 1999 yılında dağıldığını duyurdu.

2007 yılında özel bir turneyle sahnelere dönen The Jesus And Mary Chain, ilk başta bir Best Of albüm, ardından da tüm diskografisinin yeni baskılarından oluşan özel bir set yayınladı. Yeniden toplandıktan sonra konserler ve turnelere devam eden İskoç grup, bu yıl yeni bir albümle dinleyicilerinin karşısına çıktı. 19 yıllık aranın ardından gelen The Jesus And Mary Chain albümü, Damage and Joy ismini taşıyor.

Grubun 10 yıl önce yeniden bir araya gelmesinden sonra yeni bir albüm yayınlamasının neden bu kadar uzun sürdüğüne dair soruları cevaplayan William Reid, The Guardian’a verdiği röportajda bunun sebebinin kardeşiyle aynı frekansta buluşmalarının vakit aldığını söylüyor. Damage And Joy’un ortaya çıkışında, her konserde eski albümlerinden parçalar çalmaktan sıkılmış olan William Reid’in ısrarlarının da payı olduğu konuşuluyor.

14 şarkıdan oluşan albüm, The Jesus And Mary Chain diskografisinde prodüktörlüğünü Youth’un üstlendiği ilk kayıt olma özelliği de taşıyor. Daha önce The Verve, U2 ve Siouxsie and The Banshees gibi grupların albümlerinin prodüksiyonuna imza atan Youth, albümdeki bas gitarları da çalıyor. İlk single’ı geçtiğimiz yılın son günlerinde yayınlanan albümde, çeşitli şarkılarda ekibe eşlik eden konuk vokalistler arasında Isobel Campbell ve Sky Ferreira’yla birlikte Jim ve William Reid’in kız kardeşi Linda Fox da bulunuyor.

Damage And Joy, The Jesus And Mary Chain’in müzikal alışkanlıklarının yıllar içerisinde çok da değişmediğini belgeliyor. Gruba karakterini veren kirli gitar tonları ve zaman zaman kendini hissettiren melankolinin içine derinlemesine batmış ruh hali, The Jesus And Mary Chain’in şarkı yazımının hâlâ odak noktalarını oluşturuyor. Daha önce grup üyelerinin çeşitli projelerinin albümlerinde yer almış “The Two Of Us”, “Facing Up The Facts” ve “Amputation” gibi parçaların yenilenmiş düzenlemeleriyle girdiği Damage And Joy, 19 yıllık bekleyişin ardından herhangi büyük bir yenilik vaat etmiyor; grubun şarkı yazım yolculuğunu tam olarak kaldığı yerden devam ettiriyor.

Yazının tamamını buraya tıklayarak Bant Mag. No: 57’den okuyabilirsiniz.