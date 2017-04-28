“One-Punch Man” Blu-Ray seti

Aynı isimli dijital çizgi roman serisinden uyarlanan One-Punch Man, son yılların en çok konuşulan anime serilerinden biri oldu. Serinin ilk sezon bölümlerinin ve çok daha fazlasının yer aldığı Blu-Ray seti satışa sunuldu.

Nedir?

Madhouse stüdyosunun Shingo Natsume önderliğinde uyarladığı anime serisi, geçtiğimiz yaz İngilizce dublajlı haliyle de Netflix’te yayınlanmıştı. Düşmanlarını tek yumrukla alt edebilen ana karakterin çeşitli süper kahramanlar, kötüler ve canavarlarla mücadelesini izlediğimiz serinin ilk sezonunda on iki bölüm yer alıyor. Şu sıralar ikinci sezon hazırlıkları süren One-Punch Man‘in ilk sezon bölümlerinin tamamının yer aldığı Blu-Ray sette aynı zamanda serideki karakterlerin yer aldığı altı kısa macera daha bulunuyor. Tüm bölümler hakkında detaylı bilgilerle birlikte serinin yaratıcı ekibiyle yapılmış röportajların yer aldığı bir kitapçık, özel koleksiyon kartları ve çeşitli sürprizlerin yer aldığı set, etkileyici kapak tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Nereden bulurum?

Seti an itibariyle Amazon üzerinden alabilirsiniz.