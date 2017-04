Onuncu yılında: Record Store Day

Müzik sektörünün en çok tartışılan kutlamalarından biri olan Record Store Day, bu yıl onuncu kez düzenleniyor.

Yazı: Busen Dostgül, Cem Kayıran

Her yıl birçok özel kaydın ilk kez gün yüzüne çıktığı, sürpriz işbirliklerinin yapıldığı ve sayısız müzisyenin sınırlı sayıdaki kayıtlarının müzikseverlerle buluştuğu Record Store Day (Plak Dükkânları Günü), bu sene 22 Nisan’da kutlanıyor. Dinleyiciler, müzisyenler, plak şirketleri ve plak dükkânı sahiplerinden hem yoğun ilgi hem de azımsanmayacak derecede tepki toplayan Record Store Day’in geçmişini ve bu sene yayınlanacak özel albümleri mercek altına alıyoruz.

ONUNCU YILIN ELÇİSİ “ST.VINCENT”

İlk kez 2008 yılında kutlanmaya başlanan Record Store Day, her yıl nisan ayının bir cumartesi gününde kutlanıyor. İlk senesinde sadece on özel albümün yayınladığı kutlamalar sonraki senelerde hızla büyümeye ve yaygınlaşmaya başladı. Record Store Day’in ikinci senesinden itibaren seçilen bir ismin, bu özel günü temsil etmesine karar verildi. 2009 yılında ilk Record Store Day temsilcisinin Eagles of Death Metal kurucularından Jesse Hughes olduğu açıklandı. 2010 yılında, bir önceki senenin elçisine ilham veren grupta yer alan ve aynı zamanda Queens of the Stone Age kurucusu olan Josh Homme karşımızdaydı. 2011 yılında Ozzy Osbourne ve 2012 yılında Iggy Pop’un Record Store Day elçisi olmasının ardından, sırada hem kendi plak şirketi olan hem de müzik dünyasının en önemli müzisyenlerinden Jack White vardı. White, söz konusu güne özel, geniş bir skalada albüm ve single yayınlayarak, belki de bugüne kadarki en verimli elçi oldu. O zamana dek genellikle rock türünde üretim yapan isimlerin elçi olarak seçildiği Record Store Day’de 2014 yılında farklı bir seçim yapıldı ve elçilik için efsanevi hip hop topluluğu Public Enemy’nin kurucusu Chuck D’de karar kılındı. 2015’te müzik dünyasının en neşeli ve ilham veren isimlerinden Dave Grohl’u elçi olarak gördüğümüz bu özel günde, geçtiğimiz seneyse ilk kez bir grup elçi olarak seçildi: Metallica.

Bu sene 22 Nisan’da kutlanacak olan Record Store Day için, müzik dünyasının en ilham veren kadın müzisyenlerinden St. Vincent elçi olarak seçildi. Annie Clark’ın 2003 yılından bu yana sürdürdüğü projesi St. Vincent, bugüne kadar David Byrne, The National, Swans, The New Pornographers, Of Montreal ve dahasıyla birlikte yer aldığı projelerin yanısıra sinema dünyasında son dönemde yaptığı işlerle de sık sık karşımıza çıkmıştı. Record Store Day’in on yıllık kısa tarihinin ilk kadın elçisi olan St. Vincent, Funny Or Die ortaklığıyla hazırlanan mizahi ve iddialı bir videoyla bu görevi üstleneceğini duyurdu. Bu işi fazlasıyla ciddiye aldığını belirten müzisyenin 22 Nisan’da büyük sürprizlerle karşımıza çıkmasını bekliyoruz.

BU SENE RECORD STORE DAY LİSTELERİNDE HANGİ ALBÜMLER VAR?

Her sene olduğu gibi, bu Record Store Day’de de hayatını kaybeden birçok müzisyenin yayınlanmamış veya az sayıda basılmış kayıtları yeniden gün yüzüne çıkıyor. Yeni yayınlanacak veya yeniden basılacak albümlerle birlikte, bu nisan ayında yerli sahneden de bir albümü göreceğimiz Record Store Day yayınlarından sizin için hazırladığımız seçkiye buyurun.

Space Jam: Music From and Inspired By The Motion Picture

1996 yapımı Space Jam filminde Looney Tunes karakterleri, Michael Jordan ve Bill Murray gibi isimlerle bir araya geliyordu. Seal, Coolio, D’Angelo ve R. Kelly gibi isimlerin parçalarının yer aldığı filmin müzikleri, yirmi yılın ardından yeniden sınırlı sayıda satışa çıkacak plak formatıyla yayınlanıyor.

David Bowie – BOWPROMO // David Bowie – Cracked Actor (Live in LA ‘74)

Geçtiğimiz yılın başında hayatını kaybeden kült müzisyen David Bowie’nin ölümünün ardından, sınırlı sayıda yayınlanmış veya hiç yayınlanmamış birçok kaydı ortaya çıkmıştı. Bu sene Record Store Day şerefine, 1974’te Los Angeles’ta verdiği bir konser kaydını dinleme şansını yakalayacağımız Bowie’nin, aynı zamanda sınırlı sayıda satışa çıkacak bir box set’i de bulunuyor. BOWPROMO ismini taşıyan ve 500 adetle sınırlanan bu özel sette, 1971’de Bowie’yle aynı plak şirketinde olan Dana Gillespie’ın da kayıtlarının yanısıra çeşitli posterler ve dahası bulunuyor.

Toto – Africa / Rosanna

Record Store Day’de yeniden yayınlanan kimi albüm ve single’lar, özel kapak tasarımları ve sunumlarıyla koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor. Los Angeleslı efsanevi grup Toto’nun kuruluşunun 40. yıldönümü şerefine yeniden yayınlanacak Africa / Rosanna single’ının plağının A yüzünün üzerinde Afrika kıtasının resmi; B yüzündeyse Rosanna Arquette’in bir fotoğrafı yer alacak.

Filthy Friends – Any Kind of Crowd

REM’den Peter Buck, Sleater-Kinney’den Corin Tucker, The Minus 5’dan Scott McCaughey, The Young Freh Fellow’dan Kurt Bloch ve Swans, Nine Inch Nails, King Crimson, REM gibi gruplarda zaman zaman yer almış davulcu Bill Rieflin’in bir araya geldiği çiçeği burnunda süper grup Filthy Friends, geçen sene ilk kez sürpriz bir konserle müzikseverlerle buluşmuştu. 1990’ları yeniden hissettiren grubun, mart ayı başında yayınladığı ikinci single “Any Kind of Crowd”, Record Store Day’de 7 inç plak formatında, arka yüzünde Roxy Music’in “Editions of You” yorumuyla birlikte yayınlanıyor.

J Dilla – The Jay Dee Tapes

Hemen hemen her yıl Record Store Day kapsamında özel bir yayınla anılan hip hop efsanesi J Dilla, bu sene de The Jay Dee Tapes derlemesiyle karşımızda. Dilla’nın Frank-N-Dark grubuyla birlikte yer alacağı bu özel Record Store Day plağının A yüzünde, daha önce hiçbir albümde bulunmayan üç şarkı; B yüzünde de bu şarkıların enstrümantal versiyonları bulunuyor.

Palmiyeler – II (Venus)

İlk uzunçaları II (Venus)’u geçtiğimiz aylarda dijital platformlar üzerinden yayınlayan Palmiyeler, albümün plak baskısını Tantana Records etiketiyle 22 Nisan’da satışa sunuyor. II (Venus) albümü, Record Store Day’e özel sınırlı sayıda satışa sunulacak beyaz plaklarla da raflarda yerini alıyor.

