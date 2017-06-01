Primavera Sound konserleri Red Bull TV’den canlı olarak yayınlacak

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Haberler, Müzik
Primavera Sound konserleri Red Bull TV’den canlı olarak yayınlacak

Avrupa’nın en prestijli müzik festivallerinden olan Primavera Sound Festival’da gerçekleşecek konserleri, Red Bull TV’den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Bu sene Grace Jones’dan Arcade Fire’a, Skepta’dan King Gizzard and the Lizard Wizard’a kadar birçok janradan ismi bir araya getiren Primavera Sound Festival, 1-4 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Bugün başlayacak olan festivalde sahne alacak isimlerden bazılarını performanslarını ise canlı olarak izlemeniz Red Bull TV sayesinde mümkün. redbull.tv adresinden bu akşam itibariyle iki kanaldan izleyebileceğiniz konserlerin programına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1 Haziran Perşembe

Channel 1

08:05 pm – GORDI
09:00 pm – KEVIN MORBY
09:45 pm – LOCAL NATIVES
10:55 pm – TBC
00:00 am – AFGHAN WHIGS
01:00 am – TBC

 

 Channel 2

08:05 pm – ANIMIC
08:40 pm – SOLEDAD VELEZ
09:20 pm – MISHIMA
10:20 pm – 7 NOTAS 7 COLOURES
11:15 pm – TRIANGULO DE AMOR BIZARRO
10:00 am – LOCAL NATIVES (replay)

2 Haziran Cuma 

Channel 1

10:05 pm – WHITNEY
11:55 pm – SINKANE
11:50 pm – MAC DEMARCO
00:50 am – BROKEN SOCIAL SCENE
01:55 am – RUN THE JEWELS
02:50 am – TYCHO

 

 Channel 2

10:05 pm – EL PETIT DE CA L’ERIL
10:50 pm – BELAKO
11:40 pm – THE GROWLERS
00:45 am – DESCENDANTS
02:55 am – THE MAKE-UP
01:50 am – THE BLACK ANGELS

 

3 Haziran Cumartesi 

Channel 1

10:05 pm – SLIM CESSNA’S AUTO CLUB
10:55 pm – WEYES BLOOD
11:45 pm –SONGHOY BLUES
00:45 am – ANGEL OLSEN
01:50 am – TBC
03:00 am – KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD
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