Primavera Sound konserleri Red Bull TV’den canlı olarak yayınlacak

Avrupa’nın en prestijli müzik festivallerinden olan Primavera Sound Festival’da gerçekleşecek konserleri, Red Bull TV’den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Bu sene Grace Jones’dan Arcade Fire’a, Skepta’dan King Gizzard and the Lizard Wizard’a kadar birçok janradan ismi bir araya getiren Primavera Sound Festival, 1-4 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Bugün başlayacak olan festivalde sahne alacak isimlerden bazılarını performanslarını ise canlı olarak izlemeniz Red Bull TV sayesinde mümkün. redbull.tv adresinden bu akşam itibariyle iki kanaldan izleyebileceğiniz konserlerin programına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1 Haziran Perşembe

Channel 1 08:05 pm – GORDI

09:00 pm – KEVIN MORBY

09:45 pm – LOCAL NATIVES

10:55 pm – TBC

00:00 am – AFGHAN WHIGS

01:00 am – TBC Channel 2 08:05 pm – ANIMIC

08:40 pm – SOLEDAD VELEZ

09:20 pm – MISHIMA

10:20 pm – 7 NOTAS 7 COLOURES

11:15 pm – TRIANGULO DE AMOR BIZARRO

10:00 am – LOCAL NATIVES (replay)

2 Haziran Cuma

Channel 1 10:05 pm – WHITNEY

11:55 pm – SINKANE

11:50 pm – MAC DEMARCO

00:50 am – BROKEN SOCIAL SCENE

01:55 am – RUN THE JEWELS

02:50 am – TYCHO Channel 2 10:05 pm – EL PETIT DE CA L’ERIL

10:50 pm – BELAKO

11:40 pm – THE GROWLERS

00:45 am – DESCENDANTS

02:55 am – THE MAKE-UP

01:50 am – THE BLACK ANGELS

3 Haziran Cumartesi