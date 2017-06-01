Primavera Sound konserleri Red Bull TV’den canlı olarak yayınlacak

Avrupa’nın en prestijli müzik festivallerinden olan Primavera Sound Festival’da gerçekleşecek konserleri, Red Bull TV’den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Bu sene Grace Jones’dan Arcade Fire’a, Skepta’dan King Gizzard and the Lizard Wizard’a kadar birçok janradan ismi bir araya getiren Primavera Sound Festival, 1-4 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Bugün başlayacak olan festivalde sahne alacak isimlerden bazılarını performanslarını ise canlı olarak izlemeniz Red Bull TV sayesinde mümkün. redbull.tv adresinden bu akşam itibariyle iki kanaldan izleyebileceğiniz konserlerin programına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
1 Haziran Perşembe
|Channel 1
08:05 pm – GORDI
|Channel 2
08:05 pm – ANIMIC
2 Haziran Cuma
|Channel 1
10:05 pm – WHITNEY
|Channel 2
10:05 pm – EL PETIT DE CA L’ERIL
3 Haziran Cumartesi
|Channel 1
10:05 pm – SLIM CESSNA’S AUTO CLUB