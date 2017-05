Radiohead’den “OK Computer”a dair gizemli bir video

Radiohead’in en popüler albümü olan OK Computer‘ın yayınlanışının yirminci yılı şerefine grubun neler yapacağı uzun süredir merak konusu. Son albümü A Moon Shaped Pool öncesinde ilginç sosyal medya teknikleri kullanan Radiohead, yine gizemli paylaşımlarına devam ediyor.

Radiohead’in resmi Twitter ve Instagram hesaplarında bugün yayınlanan 30 saniyelik bir video, ekibin OK Computer’ın yirminci yıl kutlamaları için planlarına dair pek de ipucu vermese de grubun bir şeyler hazırladığına işaret ediyor. Albümde yer alan “Climbing Up The Walls” parçasının sözlerini robotik bir çocuk sesinden duyduğumuz videoda, eski bir bilgisayar ekranı görüntüsünde çeşitli kodlar ve “Radiohead” ve “OK” kelimelerini görüyoruz.

“Climbing Up The Walls” demişken, grubun geçtiğimiz yıl Lollapalooza’daki canlı performansını bir hatırlayalım.