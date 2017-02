Richard Gere, Steve Buscemi ve Charlotte Gainsbourg bir arada: “Norman”dan fragman geldi

Joseph Cedar’ın yeni filmi Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer, bir politikacıyla arkadaş olan ana karakterinin hayatının nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor. Zengin oyuncu kadrosunda Richard Gere, Steve Buscemi, Michael Sheen, Charlotte Gainsbourg ve Hank Azaria gibi isimlerin yer aldığı filmden ilk fragman yayınlandı.

Geçtiğimiz yıl Toronto Uluslararası Film Festivali’nde gösterilen Norman‘ın senaryosu da Joseph Cedar imzası taşıyor. İsrail asıllı Amerikalı yönetmenin beş yıllık aranın ardından çektiği ilk uzun metraj olan Norman‘ın Türkiye’deki vizyon tarihi henüz belli değil. Filmin ilk fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Filmin başrolünde yer alan usta oyuncu Richard Gere, bu sene Herman Koch romanından uyarlanan The Dinner‘da da karşımıza çıkacak. Oyuncu kadrosunda Laura Kinney ve Steve Coogan gibi isimlerin yer aldığı filmi Oren Moverman yönetecek.