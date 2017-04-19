Sevdaliza’dan bir yeni şarkı daha: “Hubris”

Tahranlı müzisyen Sevdaliza’nın merakla beklenen ilk stüdyo albümü ISON’dan yeni ve etkileyici bir şarkı daha dinlemeye açıldı.

16 şarkıdan oluşacak ISON‘un ne zaman yayınlanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Mucky mahlasıyla tanınan Hollandalı prodüktör Reynard Bergmann’ın prodüksiyonunu üstlendiği yeni Sevdaliza parçasıyla birlikte, yoldaki albümün etkileyici kapak görseli de paylaşıldı. “Hubris” isimli yeni Sevdaliza parçasını aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilir, heykeltraş Sarah Sitkin’in imzasını taşıyan albüm kapağını da altında görebilirsiniz.