“Smurfs: The Lost Village”dan yeni görüntüler

Rainn Wilson, Demi Lovato, Joe Manganiello ve Danny Pudi gibi isimlerin yer aldığı Smurfs: The Lost Village‘dan yeni bir fragman yayınlandı.

Kelly Asbury’nin yönetmenliğini üstlendiği Smurfs: The Lost Village, Şirinler’in kendilerine benzer, gizemli yaratıkların yaşadığı kayıp bir köyü Gargamel’den önce bulma macerasını konu edecek. İlk sinema uyarlamasında bir portal vasıtasıyla New York sokaklarına gelen Smurfs, tamamı animasyon olan yeni filmiyle 7 Nisan’da sinema salonlarına geri dönecek.

Filmden yayınlanan yeni fragman aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.