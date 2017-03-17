Sony’nin “Venom” filmi 2018 sonbaharında vizyonda

Tom Holland’ı başrolünde izleyeceğimiz Spider-Man: Homecoming’in ardından, Spider-Man çizgi romanlarında gördüğümüz çeşitli karakterleri merkezine alan spin-off filmleri de vizyona girecek. Söz konusu filmlerin ilki, 2018’in ekim ayında vizyona giriyor: Venom

Yeni Jumanji filminin senaristleri Scott Rosenberg ve Jeff Pinkner, Venom filminin de senaryosunu yazacak. Dün yapılan ilk açıklamalarda filmin yönetmenliğini, daha önce çeşitli Spider-Man filmlerinde yapımcı olarak yer almış Alex Kurtzman’ın yapacağı duyurulsa da kısa süre sonra bu haber yalanlandı.

Venom filminin Marvel’ın sinematik evreniyle alakalı olmayacağı da gelen haberler arasında. 2007 yılında vizyona giren Spider Man 3 filminde Topher Grace’in canlandırdığı söz konusu karakterin kendi filmi için hazırlıklar uzun süredir devam ediyordu. Birçok Marvel okurunun favori karakterleri arasında yer alan Venom, ilk olarak 1984 yılında bir çizgi romanda gözükmüş olsa da kendi ismiyle okurların karşısına ilk çıkışı 1988 yılının mayıs ayına denk geliyor.

Sony’nin yayın tarihini 5 Ekim 2018 olarak belirlediği Venom filmine dair detaylar için takipte kalın!