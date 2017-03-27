Sound Ports Festivali “Astronauts of Sound” gecesi ile devam ediyor

24 Mart akşamı Scratchy Sounds’un Arkaoda’daki performansı ile başlayan Sound Ports Festivali devam ediyor. Festivalde bu çarşamba dinleyeceğimiz isimler ise Islandman, DJ Asaf Samuel ve Mystic Flow olacak.

Bu sene ikinci kez gerçekleşen Sound Ports Festivali çeşitli mekanlarda gerçekleşen farklı konseptli etkinliklerle müzikseverler ile buluşuyor. Festivalde 29 Mart Çarşamba akşamı “Astronauts of Sound” konseptli gecede yerli sahnenin son dönemdeki en üretken ekiplerinden Islandman ve setlerinde Akdeniz yörelerinden üretimlere yer veren, Burning Man ekolünden DJ Asaf Samuel, Flamme sahnesinde olacak. Gecenin açılışı, Mystic Flow olarak tanıdığımız Can Lokman’ın seçkisiyle gerçekleşecek. Etkinlikle ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.