Suudi Arabistanlı feminist şarkıcı Majed Al-Esa’nın klibi Youtube’da izlenme rekoru kırıyor

Şarkıcı Majed Al-Esa’nın “Hwages” isimli parçası, Youtube üzerinde hem şarkı sözleri hem de klipteki görüntüleri ile çok konuşulan videolardan biri haline geldi. Erkekler ile ilgili sözleri ile dikkat çeken şarkı, şimdiye kadar 4 milyon kez dinlendi.

Suudi Arabistanlı müzisyen Majed Al-Esa’nın “Hwages” yani sorunlar anlamında gelen parçasının videosunda özellikle Arabistanlı kadınların basketbol oynarken, kaykaya binerken görüntülerinin yer alması, videonun kısa sürede dikkat çekmesini sağladı. Youtube üzerinden neredeyse dört milyon kez izlenen klipte, ayrıca, erkek karakterlerin başına bir şeyler geldiğini gösteren görüntüler de yer alıyor. “Eğer tanrı bizi erkeklerden kurtarırsa…” şeklindeki sözleri ile de özellikle Arap dinleyiciler tarafından ilgi gören videoyu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.