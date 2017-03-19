Takashi Murakami’nin seramik koleksiyonu ilk kez görücüye çıkıyor

Japon sanatçı ve küratör Takashi Murakami’nin seramik koleksiyonundan sayısız parçanın yer alacağı ilk sergisi Towada Art Center’da ziyaretçiler ile buluşacak.

Uzun zamandır çağdaş dönem seramik koleksiyonu yapan ve dünyanın dört bir yerinden, elle üretilmiş olan seramikleri biriktiren Takashi Murakami, on yılı aşkın birikimini ilk kez görücüye çıkarıyor. Bugüne kadar Louis Vuitton, Kanye West ve daha birçok isimle birlikte çalışan Murakami, ayrıca, animasyon, reklam, moda gibi alanlarda da yaptığı çalışmalarla da tanınıyor. Japon sanatçının, çağdaş dönemde üretilmiş olan seramiklerin yer alacağı sergisinde, tam 28 farklı sanatçıdan bini aşkın parça yer alacak. Modern ve geleneksel tasarımların yer aldığı Takashi Murakami’s Superflat Consideration on Contemporary Ceramics sergisinde ziyaretçilerle buluşacak olan eserlerden bazılarını aşağıda görebilir, sergiyle ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.