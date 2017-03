“The Wonderful Kingdom of Papa Alaev” film gösterimi, Sound Ports Festival kapsamında perşembe akşamı Bant Mag. Havuz’da

Geçtiğimiz hafta nefis DJ setler ve konserlerle başlayan Sound Ports Festival, bu hafta da ilginç etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında 30 Mart Perşembe akşamı, Bant Mag. Havuz’da çağdaş müzik dünyasının en tuhaf gruplarından The Alaev Family’yi konu eden The Wonderful Kingdom of Papa Alaev filminin gösterimi yapılacak.

Tal Barda ve Noam Pinchas ikilisinin yönetmenliğini üstlendiği belgesel film, Tacikistan’ın en popüler müzik hikayelerinden birini gözler önüne seriyor. Söz konusu ailenin karizmatik ama zorba patronu Papa Alaev’i merkezine alan filmin, Bant Mag. Havuz’da 30 Mart Perşembe saat 20:00’de gerçekleşecek gösterimine katılım ücretsiz. Filmin İngilizce altyazıyla gösterileceğini de hatırlatalım.

Aşağıda fragmanını izleyebileceğiniz filmin, festival kapsamındaki gösterimine dair detaylar için buraya tıklamanız yeterli.