Tight Aggressive’den Neucomers’a hazırlık playlist’i

19-21 Mayıs’ta Burgazada Cennet Bahçesi’nde gerçekleşecek olan Neucomers Festivali için geri sayım başladı. Tight Aggressive’in festivalde sahne alacak isimlerin kayıtlarından oluşturduğu playlist ile hazırlığa başlayabilirsiniz.

Yaptığı her etkinlikte dayanışma, paylaşma, yeniyi destekleme ve ortak alan oluşturmayı hedefleyen kolektif Tight Aggressive, bu kez yeni üretim yapan müzisyen, tasarımcı, yayıncı ve dahası için kolları sıvıyor. Neucomers Festivali’nde 19-21 Mayıs boyunca birçok yeni grubun performansının yanı sıra sergiler, ilk kez okuyucular ile buluşacak olan fanzinler, tasarımlarını görücüye çıkaracak yeni oluşumlar ve dahası ziyaretçilerle buluşacak. Adada 100 kişi ile sınırlı kamp imkanı da sunan festivalin biletleri Peyote, Karga Bar, Tight Aggressive’de alınabilir. Festivalin gün gün programını buradan inceleyebilirsiniz.

Neucomers kapsamında sahne alacak Fanikedi, Skastika, Kozmik Yıkım, Plaj ve daha birçok ismin kayıtlarının yer aldığı playlist ile de festivale hazırlık yapmaya başlayın!