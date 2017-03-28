“True Detective”in üçüncü sezon hazırlıkları başladı

Matthew McConaughey ve Woody Harrelson’ın yer aldığı ilk sezonunun ardından kısa bir sürede fenomene dönüşen True Detective, uzun bir aranın ardından üçüncü sezonuyla geri dönüyor. Dizinin yaratıcısı Nic Pizzolatto’nun yeni sezonun ilk iki bölümünün senaryosunu yazdığı gelen haberler arasında.

Şu sıralar HBO için bir başka dizi üstüne de çalışan Pizzolatto, True Detective‘in yeni sezon bölümlerini Luck ve NYPD Blue gibi yapımlarıyla tanınan David Milch’le birlikte yazıyor. İlk iki sezonuyla HBO’nun en popüler dizileri arasına giren True Detective‘in yapımcıları ve HBO arasında henüz yeni sezon için resmi bir anlaşma yapılmış değil. HBO adına açıklamalarda bulunan programlama şefi Casey Bloys, iki tarafın da bunun için istekli olduğunu ama Nic Pizzolatto’nun an itibariyle başka projeleri olduğunu dile getirdi. Başka bir senaristin dizinin yeni sezonunu yazması ve Pizzolatto’nun da danışman olarak yer almasının da olası ihtimallerden biri olduğunu söyleyen Bloys, HBO’nun bu fikre de sıcak baktığını açıkladı. Emmy ödüllü senarist David Milch, Casey Bloys’un bu tanımlamasındaki “başka bir senarist” olacak gibi gözüküyor.

İlk True Detective sezonunda canlandırdığı Rust Cohle karakteriyle özdeşleşen Matthew McConaughey, geçtiğimiz haftalarda söz konusu rolü yeniden oynamak istediğini açıklamıştı. Dizinin Colin Farrell ve Vince Vaughn gibi oyuncuların yer aldığı ikinci sezonu fazlasıyla eleştirilmiş ve beklentileri karşılayamamıştı. Üçüncü True Detective sezonunun Rust Cohle karakterini geri döndürmesi de bir hayli olası. Yine de bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmış değil ve McConaughey’nin de yeni Harmony Korine filmi The Beach Bum ve Yann Demange’ın yönettiği 2018 başlarında vizyonda olacak White Boy Rick gibi projeleri var.