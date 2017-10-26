Vincent D’Onofrio’nun Kingpin’i, üçüncü “Daredevil” sezonuyla geri dönüyor

Netflix ve Marvel iş birliğinin en başarılı üretimlerinden biri olan Daredevil dizisinin ilk sezonuna damgasını vuran Kingpin karakteri geri dönüyor.

Vincent D’Onofrio’nun harika bir performans sergilediği Kingpin (Wilson Fisk) karakteri, ikinci sezonda da az da olsa karşımıza çıkmıştı. Çekimleri önümüzdeki haftalarda başlayacak ve önümüzdeki yıl içerisinde yayınlanacak üçüncü Daredevil sezonununda yeniden göreceğimiz Vincent D’Onofrio’nun performansı hakkında konuşan Marvel Television başkanı Joseph Loeb, usta oyuncuyu övgülere boğdu. D’Onofrio’nun Wilson Fisk karakterini benzersiz bir ağırbaşlılıkla canlandırdığının altını çizen Loeb, yeni sezonda yeniden D’Onofrio ile çalışacakları için heyecanlı olduklarını belirtti.

Marvel evreninden başka hangi karakterlerin yeni Daredevil sezonunda yer alacağına dair bir bilgilendirme henüz gelmiş değil. Ana karakteriyle olduğu kadar Kingpin ve The Punisher gibi karakterleriyle de büyük beğeni toplayan dizinin yeni sezonu için heyecanlı bir şekilde bekliyoruz!