Wargasm Kolektifi’nin punk gecesi 24 Haziran’da KargART’ta

Kanadalı punk rock ve metal topluluğu ZEX’in konuk olacağı gecenin programında, Secondhand Underpants ve Ugly Shadows da yer alıyor.

Wargasm Kolektifi’nin düzenlediği punk gecesinin konuklarının başında şu sıralar Avrupa turnesinde olan ve programlarına bir de İstanbul konseri ekleyen punk rock ve heavy metal grubu ZEX yer alıyor. KargART’ta gerçekleşecek olan konser öncesinde sahnede olacak bir diğer isim bu seneki Demonation Festivali’nde sahnede olan riot grll topluluğu Secondhand Underpants olurken, gecenin öteki konuğu ise Yunanistan ve İstanbul’dan üyeleriyle tanınan punk topluluğu Ugly Shadows olacak. Etkinlikle ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.