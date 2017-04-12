XJAZZ Festivali bugün başlıyor: Gün gün program burada!

12-15 Nisan arasında İstanbul’da birçok mekanda gerçekleşecek olan performanslar ile birçok yerli ve yabancı müzisyeni ağırlayacak olan XJAZZ Festivali, bu akşam başlıyor.

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşen ve bu sene yine kendine has seçkisi ile İstanbul’da ve Ankara’da düzenlenecek olan Berlin çıkışlı XJAZZ Festivali, birçok farklı kültürde üretim yapan müzisyenleri bir araya getiriyor. 12 Nisan Çarşamba günü başlayacak olan festivalde yerli sahneden Lopenstraat, Çağrı Sertel, Efe Demiral, Rain Lab gibi isimlerin yanı sıra Martin Kohlstedt, ÄTNA, Kraak & Smaak ve daha birçok isim sahne alacak. 12-15 Nisan arasında gerçekleşecek olan XJAZZ Festivali’nin gün gün detaylı programını aşağıdan inceleyebilir, etkinliklerle ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

12 Nisan Çarşamba

Martin Kohlstedt // Akbank Sanat

ÄTNA / RAIN LAB (İdil Meşe & Da Poet) // Borusan Sanat

Taner Akyol Trio ft. Kaan Bulak // Zorlu PSM – Studio

Yürüyen Merdiven ft. Kristian Lind // Nardis Jazz Club

Tamer Temel ‘Serbest Düşüş’ // Kaset Mitanni

Istanbul’dan // 60 m2

13 Nisan Perşembe

Esra Kayıkçı ft. STUDNITZKY // Nardis Jazz Club

Chassol – Big Sun // Zorlu PSM Studio

Nihil Piraye // Peyote

Lopenstraat & Mikado // kargART

Birds Ensemble & Take the A.I.D Train Plays Monk // Kaset Mitanni



14 Nisan Cuma

Guillaume Perret ft. Volkan Öktem // Salon İKSV

İstanbul x Berlin Ensemble ft. Elif Çağlar-Muslu, Sebastian Studnitzky , Ediz Hafızoğlu, Matthew Hall, Tobias Backhaus // Zorlu Performans Sanatları Merkezi Studio

Kraak & Smaak Soundsystem // KLEIN

Deniz Taşar ‘Uykuda Bir Bulut’ // KargART

Kaan Bulak (DJ Set) & Ozan Maral (DJ Set) // arkaoda

15 Nisan Cumartesi

Grandbrothers // Babylon Bomonti

Çağrı Sertel ‘Instant’ ft. Volkan Öktem, Volkan Hürsever, Sarp Maden, Engin Recepoğulları Albüm Lansman Konseri // Babylon Bomonti

Lycian Trio (Korhan Futacı, Ediz Hafızoğlu, Çağlayan Yıldız) & Efe Demiral ‘Inside Out’ // Peyote

Önder Focan ‘Funkbook’ ft. Sebastian Studnitzky // Kadıköy Sahne

İpek İpekçioglu ft. Petra Nachtmanova & Ceyhun Kaya // Kadıköy Sahne

