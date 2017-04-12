XJAZZ Festivali bugün başlıyor: Gün gün program burada!

12-15 Nisan arasında İstanbul’da birçok mekanda gerçekleşecek olan performanslar ile birçok yerli ve yabancı müzisyeni ağırlayacak olan XJAZZ Festivali, bu akşam başlıyor.
Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşen ve bu sene yine kendine has seçkisi ile İstanbul’da ve Ankara’da düzenlenecek olan Berlin çıkışlı XJAZZ Festivali, birçok farklı kültürde üretim yapan müzisyenleri bir araya getiriyor. 12 Nisan Çarşamba günü başlayacak olan festivalde yerli sahneden Lopenstraat, Çağrı Sertel, Efe Demiral, Rain Lab gibi isimlerin yanı sıra Martin Kohlstedt, ÄTNA, Kraak & Smaak ve daha birçok isim sahne alacak. 12-15 Nisan arasında gerçekleşecek olan XJAZZ Festivali’nin gün gün detaylı programını aşağıdan inceleyebilir, etkinliklerle ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
12 Nisan Çarşamba
Martin Kohlstedt // Akbank Sanat
ÄTNA / RAIN LAB (İdil Meşe & Da Poet) // Borusan Sanat
Taner Akyol Trio ft. Kaan Bulak // Zorlu PSM – Studio
Yürüyen Merdiven ft. Kristian Lind // Nardis Jazz Club
Tamer Temel ‘Serbest Düşüş’ // Kaset Mitanni
Istanbul’dan // 60 m2
13 Nisan Perşembe
Esra Kayıkçı ft. STUDNITZKY // Nardis Jazz Club
Chassol – Big Sun // Zorlu PSM Studio
Nihil Piraye // Peyote
Lopenstraat & Mikado // kargART
Birds Ensemble & Take the A.I.D Train Plays Monk // Kaset Mitanni
14 Nisan Cuma
Guillaume Perret ft. Volkan Öktem // Salon İKSV
İstanbul x Berlin Ensemble ft. Elif Çağlar-Muslu, Sebastian Studnitzky , Ediz Hafızoğlu, Matthew Hall, Tobias Backhaus // Zorlu Performans Sanatları Merkezi Studio
Kraak & Smaak Soundsystem // KLEIN
Deniz Taşar ‘Uykuda Bir Bulut’ // KargART
Kaan Bulak (DJ Set) & Ozan Maral (DJ Set) // arkaoda
15 Nisan Cumartesi
Grandbrothers // Babylon Bomonti
Çağrı Sertel ‘Instant’ ft. Volkan Öktem, Volkan Hürsever, Sarp Maden, Engin Recepoğulları Albüm Lansman Konseri // Babylon Bomonti
Lycian Trio (Korhan Futacı, Ediz Hafızoğlu, Çağlayan Yıldız) & Efe Demiral ‘Inside Out’ // Peyote
Önder Focan ‘Funkbook’ ft. Sebastian Studnitzky // Kadıköy Sahne
İpek İpekçioglu ft. Petra Nachtmanova & Ceyhun Kaya // Kadıköy Sahne