Yeni bir “Ghost In The Shell” anime filmi geliyor

Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren ve başrolünde Scarlett Johansson‘u izlediğimiz manga uyarlaması Ghost In The Shell, serinin hayranlarını ikiye bölmüş ve farklı tepkiler toplamıştı. Hafta sonu gelen haberlerse, serinin yeni bir anime uyarlamasının yolda olduğu yönünde.

Production I.G ve Kodansha’dan ortak yapılan açıklamada Ghost in the Shell: Stand Alone Complex serisinin yaratıcılarından Kenji Kamiyama ve Appleseed serisiyle tanınan Shinji Aramaki’nin yeni Ghost In The Shell anime filminin yönetmenliğini birlikte üstleneceği duyuruldu. Production I.G ekibinin kıdemli üyelerinden Terashima-Furuta, Ghost In The Shell‘in canlı aksiyon filminin yapımcıları arasında da bulunuyordu.

