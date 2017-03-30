Yeni “Game Of Thrones” sezonundan yeni görüntüler

HBO’nun en popüler yapımlarından Game Of Thrones‘un merakla beklenen yedinci sezonu 16 Temmuz’da başlıyor. Dizinin yeni sezonundan yeni bir fragman görücüye çıktı.

Dizinin yapımcıları, toplamda yedi bölümden oluşacak yedinci sezonun prodüksiyon anlamında dizinin önceki sezonlarından çok daha detaylı ve etkileyici olacağını dile getiriyor. Yeni Game Of Thrones sezonunda Mastodon gitaristi Brent Hinds ve Grammy ödüllü müzisyen Ed Sheeran’ın kısa rollerle karşımıza çıkacağı da söylentiler arasında.

Daenerys Targaryen, Jon Snow ve Cersei Lannister’ı gördüğümüz 90 saniyelik fragman aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.