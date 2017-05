Yeni The National şarkısı, klibiyle birlikte yayınlandı

Eylül ayında Sleep Well Beast isimli yeni bir stüdyo albümü yayınlamaya hazırlanan The National, albümden ilk şarkıyı klibiyle birlikte yayınladı.

8 Eylül’de 4AD etiketiyle yayınlanacak yeni The National albümünden ilk sesler geçtiğimiz günlerde grubun sosyal medya hesaplarından yayınlanan kısa videolar eşliğinde paylaşılmıştı. Gruptan Aaron Dessner’ın yapımcılığını üstlendiği Sleep Well Beast, grubun yedinci stüdyo albümü olacak.

Albümden yayınlanan ilk single, grubun diskografisinin daha erken dönemlerini anımsatan “The System Only Dreams In Total Darkness” oldu. Deneysel video çalışmalarıyla tanınan Casey Reas’ın yönetmenliğini üstlendiği etkileyici klibiyle birlikte yayınlanan şarkı, dört yıllık aranın ardından gelecek The National albümü için geri sayımımızı da başlatmış oluyor.

On iki yeni The National şarkısından oluşan albümden yayınlanan ilk klip aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.