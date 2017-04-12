Yeni Wavves klibi huzurlarınızda: “Million Enemies”

San Diego çıkışlı indie rock grubu Wavves, diskografisinin altıncı uzunçalarını önümüzdeki ay yayınlayacak. You’re Welcome isimli albümde yer alacak “Million Enemies” şarkısı için çekilen klip dün görücüye çıktı.

Cloud Nothings, Antwon ve Sweet Valley gibi isimlerin de kataloğunda yer aldığı Ghost Ramp etiketiyle yayınlancak yeni Wavves albümü, 19 Mayıs’ta raflardaki yerini alacak. Albümün yeni single’ı “Million Enemies” için Rocco Rivetti tarafından çekilen klipte, Wavves üyelerini 80’lerin glam rock grupları gibi görüyoruz.