Yeniden çekilecek korku klasiği “Suspiria”nın müziklerini Thom Yorke hazırlıyor

1977 yılında yayınlanan Dario Argento’nun klasik korku filmi Suspiria yeniden çekiliyor. Oyuncu kadrosunda Tilda Swinton ve Chloë Grace Moretz gibi isimlerin yer alacağı yeni Suspiria filminin müzikleri de Radiohead solisti Thom Yorke tarafından hazırlanıyor.

Luca Guadagnino’nun yönetmenliğini üstleneceği yeni Suspiria filminin önümüzdeki yıl vizyonda olması planlanıyor. Orijinal film için efsanevi grup Goblin’in imzasını taşıyan müzikler de kült olarak anılıyor.

Thom Yorke daha önce Massive Attack üyesi Robert Del Naja ile birlikte Mark Donne imzalı belgesel The UK Gold‘un müziklerini yapmıştı. Suspiria’nın yeniden çekilecek filminin yönetmeni Guadagnino, Thom Yorke’la çalışacak olmanın gerçekleşmek üzere olan bir rüya olduğunu dile getirdi. Filmin rahatsız eden ve kendi içinde dönüşebilen bir deneyim yaşatmasını amaçladıklarını belirten yönetmen, Thom Yorke’un bu konseptte bir iş için en iyi seçenek olduğunu vurguladı.