Yoldaki Peaking Lights albümünden ilk single: “Everytime I See The Light”

Indra Dunis ve Aaron Coyes ikilisinden oluşan Peaking Lights, The Fifth State Of Consciousness isimli albümle geri dönüyor. Son uzunçaları Cosmic Logic‘i 2014 yılında servis eden ikili, yeni albümlerinden ilk şarkıyı da Soundcloud hesapları aracılığıyla paylaştı.

Grup üyelerinden Indra Dunis’in kurucusu olduğu Two Flowers Records etiketiyle yayınlanacak albümde 12 şarkı bulunuyor. Synth pop sahnesinin heyecan yaratan ekiplerinden Peaking Lights’ın 2 Haziran’da dinleyiciyle buluşacak albümü The Fifth State Of Consciousness‘tan yayınlanan ilk şarkı aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.