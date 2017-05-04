”4 Mayıs – Star Wars Günü”nde izlenecek 5 hayran filmi!

Star Wars hayranlarının bir kısmı, hızını alamayıp kendi Star Wars filmlerini çekiyor. Hatta on yıl boyunca Lucasfilm, en iyi hayran fimlerinin ödüllendirildiği bir yarışma bile düzenliyordu! Bugünün dünya genelinde Star Wars Günü olarak kutlanması sebebiyle, bu kısa filmlerden beş tanesini hatırlıyoruz!

The Jedi Hunter (2002) – yön: John E. Hudgens

Walk In A Bamboo Bush (2005) – yön: Tetsuro Sakai

Star Wars: Forced Alliance (2007) – yön: Randolph Bookman & Gerry Santos

Pitching Lucas (2006) – yön: Shane Felux

TROOPS (1997) – yön: Kevin Rubio