”4 Mayıs – Star Wars Günü”nde izlenecek 5 hayran filmi!

Star Wars hayranlarının bir kısmı, hızını alamayıp kendi Star Wars filmlerini çekiyor. Hatta on yıl boyunca Lucasfilm, en iyi hayran fimlerinin ödüllendirildiği bir yarışma bile düzenliyordu! Bugünün dünya genelinde Star Wars Günü olarak kutlanması sebebiyle, bu kısa filmlerden beş tanesini hatırlıyoruz!
The Jedi Hunter (2002) – yön: John E. Hudgens
Walk In A Bamboo Bush (2005) – yön: Tetsuro Sakai
Star Wars: Forced Alliance (2007) – yön: Randolph Bookman & Gerry Santos
Pitching Lucas (2006) – yön: Shane Felux
TROOPS (1997) – yön: Kevin Rubio