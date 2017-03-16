Aardman Animations’ın yeni filmiyle tanışın: “Early Man”

Chicken Run, Wallace & Gromit ve Shaun The Sheep‘in yaratıcıları Aardman Animations’ın yeni uzun metraj filmi Early Man‘den ilk görüntüler yayınlandı. Seslendirme kadrosunda Tom Hiddleston, Maisie Williams ve Eddie Redmayne’in bulunduğu filmin yönetmenliğini Nick Park üstleniyor.

İngiliz senarist ve yönetmen Nick Park’ın yaklaşık on üç yıllık aranın ardından çekeceği ilk uzun metraj olan Early Man, tarih öncesi çağlarda kötü niyetli bir kabile liderine karşı koyan ve tüm kabileyi bir araya getirmeyi başaran bir mağara adamını konu ediyor. 2018’in başlarında gösterimde olacak animasyon filmden yayınlanan ilk teaser, aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.