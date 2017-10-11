ÆVOM’un yeni Portal etkinliği Haossaa, The Raws, Age Reform ve Mondo Bimbo’yla KargART’ta

Yerli müzik kolektifi ÆVOM, heyecan verici etkinliklerini sürdürüyor. 13 Ekim gecesi KargART, yerli sahnenin en gürültücü isimlerinden The Raws ve Haossaa’nın canlı performanslarıyla birlikte Age Reform ve Mondo Bimbo’nun DJ setlerine ev sahipliği yapacak.

Sesi olduğu gibi duymayı ve paylaşmayı amaçlayan etkinlik serisi Portal’la şimdiye dek ilginç programlara sahip etkinlikler yapan ÆVOM’un diğer çalışmaları ve etkinliklerinden haberdar olmak için buraya tıklayarak oluşum Facebook sayfasına ulaşabilirsiniz. Girişi 20 TL olan 13 Ekim’deki Portal gecesinin detaylarına da buradan ulaşabilirsiniz.

The Raws’un 13 Ekim’deki konser için hazırladığı teaser’ı ve Bilge Emir imzası taşıyan nefis etkinlik posterini de aşağıda görebilirsiniz.