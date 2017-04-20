Alejandro Jodorowsky ve Mœbius imzalı “INCAL”, Türkçe baskısıyla raflarda

Şilili sanatçı, şair, yapımcı ve yazar Alejandro Jodorowsky ve 2012 yılında hayatını kaybeden efsanevi çizer Mœbius ortaklığıyla 1981 yılında yayınlanmaya başlayan kült bilim kurgu serisi INCAL‘ın Humanoids etiketiyle yayımlanan ilk cildi Gerekli Şeyler yayınevi tarafından Türkçe baskısıyla satışa sunuldu.

INCAL, evrenin kaderini belirleyecek gizemli bir taş keşfeden dedektif John DiFool’un farklı gezegenler, iktidar savaşları, mutant ve uzaylılarla dolu maceralarını konu ediyor. Jodorowsky’nin yarıda kalan efsanevi film projesi Dune‘dan çeşitli konseptlerin de zaman içinde dahil olduğu INCAL, çizgi roman aleminin en özel yapıtları arasında gösteriliyor.

Türkçe çevirisi Eren Paykal tarafından yapılan INCAL, an itibariyle çizgi roman dükkanlarının raflarında yerini aldı. Bant Mag. web sitesinden, yarın soracağımız ödüllü sorunun doğru yanıtını en hızlı şekilde bant@bantmag.com adresine yollayan üç okuyucumuz, INCAL‘ın Türkçe baskısından bir adet kazanacak.