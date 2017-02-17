Anne Hathaway’li Nacho Vigalondo filmi “Colossal”dan ilk görüntüler

İspanyol yönetmen Nacho Vigalondo’nun yeni filmi Colossal, bugüne dek izlediğimiz canavar filmlerine farklı bir boyut kazandıracak gibi duruyor. Başrolünde Anne Hathaway’i izleyeceğimiz filmden ilk fragman geldi.

Türkiye’deki vizyon tarihi henüz belli olmayan filmde Anne Hathaway’in canlandırdığı Gloria isimli karakter, özel hayatı ve iş hayatında yaşadığı problemlerin ardından kendine yeni bir başlangıç yapmak için Tokyo’ya taşınıyor. Bu şehirde ortaya çıkan devasa kertenkeleyle ilgili haberleri izlerken, söz konusu canavarla aralarında sıra dışı bir bağ olduğunu fark eden Gloria’nın macerasını konu eden filmin senaryosu da Vigalondo imzası taşıyor. Vigalondo geçtiğimiz aylarda yeni filmiyle ilgili yaptığı açıklamada Colossal‘ı “Godzilla, Being John Malkovich‘le buluşmuş gibi” sözleriyle tanımlamıştı. Filmden çıkan ilk fragman da yönetmenin bu tezini doğrular nitelikte.

Oyuncu kadrosunda Dan Stevens, Jason Sudeikis ve Tim Blake Nelson gibi isimleri de bulunduran filmden yayınlanan ilk fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.