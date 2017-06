Bağımsız, uçuk ve özgün: Milenyumda öne çıkan 10 LGBTİ+ dergi

Şimdi sizi 2010’lardan bu yana birçok yaratıcı fikre ev sahipliği yapan, ilham verici LGBTİ+ dergilerle dolu bekleme odasına alalım…

Yazı: Yetkin Nural

Her ne kadar dijital devrimin çağını işaretlese de 2000’ler, özellikle 2010’dan bu yana, bağımsız basının liderliğinde matbu dergiciliğin ikinci baharına da şahit oluyor. Bu yeniden yükselen akımın en renkli okumaları ve yaratıcı fikirlerinden bazılarına ise LGBTİ+ dergileri ev sahipliği yapıyor. Listeyi İngilizce dergilerden toparladığımız için ister istemez bağımsız yayıncılığın lokomotifi New York’a odaklandığımızı not düşelim ve sizi ilgi çekici dergilerle dolu bekleme odasına alalım.

Hello Mr.

Nereden? New York, ABD.

Ne zamandan beri? 2013

Frekans: Yılda iki sayı.

Ne hakkında? İlk iki sayısını Avustralya’da çıkaran ve daha sonrasında yayın hayatına Brooklyn’de devam eden Hello Mr., kendi ifadesiyle “erkeklerle çıkan erkekler hakkında” bir dergi. Ryan Fitzgibbon tarafından başlatılan bir Kickstarter kampanyası sayesinde ortaya çıkan dergi, her sayısında “mister” adını verdiği erkekler ve onların partnerlerinin günlük deneyimleri etrafında örülü içerikleri “otantik birey” kavramının altını kanırtarak yayınlıyor.

Örnek içerik tipleri: Kurgu hikâyeler, kişisel makaleler, röportajlar, sanat ve fotoğraf konuları.

Cakeboy

Nereden? New York, ABD.

Ne zamandan beri? 2015

Frekans: Düzensiz.

Ne hakkında? Yola bir fanzin olarak başlayan ve ilk sayısı sadece 200 adet basılan Cakeboy, ismini 1990’ların kült gençlik filmi Clueless’dan alıyor. Filmde eşcinsel genç erkekler için kullanılan “cakeboy” tanımlaması derginin kurucusu (ve filmin hayranı) Sean Santiago’nun elinde tüm queer söylemlere ve yaratıcı karakterlere özgür bir ifade platformu sunan bir mecraya dönüşüyor.

Örnek içerik tipleri: Düzensiz çıkan basılı derginin yanı sıra internet içeriklerine de ağırlık veren Cakeboy, içeriklerini kültür, politika ve moda olarak üç başlığa ayırıyor.

Posture

Nereden? New York, ABD.

Ne zamandan beri? 2013

Frekans: Düzensiz, genelde sonbahar/kış ve ilkbahar/yaz olarak yılda iki sayı.

Ne hakkında? Temelde kendini bir sanat ve kültür dergisi olarak tanımlayan ve “kimliğin yaratıcı araştırması” üzerine üretilen çeşitli içeriklere açık olan Posture dergisinin editör kadrosu da büyük bir çoğunlukla kendini toplumsal cinsiyet normlarının dışında tanımlayan bireylerden oluşuyor. Basılı derginin yanısıra internet sitelerinden de haftalık frekansla içerikler yayınlayan dergi, aynı zamanda düzenlediği LGBTİ+ odaklı etkinlikler ile de biliniyor.

Örnek içerik tipleri Özellikle queer sanatçılar ve karakterlerle gerçekleştirilen röportajlarla ön plana çıkan dergi, kültür, görsel sanatlar, etkinlikler ve moda başlıkları altında içerik yayınlıyor.

The Tenth

Nereden? New York, ABD.

Ne zamandan beri? 2014

Frekans: Düzensiz, yılda ortalama iki sayı.

Ne Hakkında? Odağını Afrikalı-Amerikalı eşcinsel erkeklere çeviren The Tenth, ismini Amerikalı tarihçi, sosyolog ve sivil haklar aktivisti W.E.B Du Bois’in 1903’de kaleme aldığı bir makalede geçen ve Afrikalı-Amerikalı toplumunun düşünce ve kültür liderleri olarak tanımladığı “The Talented Tenth” (Yetenekli Onlu) kavramından alıyor. Dergi siyahi queer sanatçı, yazar ve entelektüellerden oluşan bir yazar kadrosunun ürettiği içerikleri özgün stilleriyle dikkat çeken görseller eşliğinde sunuyor.

Örnek içerik tipleri: İçerik anlamında kalibresi ağır metinlere yer veren The Tenth, özellikle edebi ve akademik metinleriyle öne çıkıyor. Dergi aynı zamanda moda çekimlerine de yer veriyor.

Girls Like Us

Nereden? Amsterdam, Hollanda – Brüksel, Belçika.

Ne zamandan beri? 2014

Frekans: Düzensiz, son dönemde yılda bir sayı.

Ne Hakkında? Tüm cinsiyetlerden kadınlara adanmış bir mecra olan Girls Like Us uluslararası bir yazar kadrosu eşliğinde sanat, kültür, politika ve yazı alanında feminizmin izdüşümlerini takip ediyor. Dünyayı erkek-egemen sistemin dışına çıkaracak rotada dünya kadınlarıyla beraber yürüdüklerini dile getiren kurucu ekip, aynı zamanda bakması oldukça keyifli bir dergi yapmayı da ihmal etmiyor.

Örnek içerik tipleri: Tematik sayılar yayınlayan Girls Like Us, her sayısını “aile”, “oyun”, “sır”, “vücut” gibi temalar etrafında bağlama oturan röportaj, makale, fotoğraf çekimleri ve dosya konularıyla dolduruyor.

Original Plumbing

Nereden? San Francisco – New York, ABD.

Ne zamandan beri? 2009

Frekans: Yılda dört sayı.

Ne Hakkında? Trans erkekler için bir yaşam tarzı ve kültür dergisi olan Original Plumbing, ismini trans jargonunda cinsiyet değiştirme ameliyatına girmemiş transların tanımlanmasında kullanılan ve “orijinal tesisat” anlamına gelen terimden alıyor. Trans erkeklere yönelik içeriklerin yanı sıra etkinlikler ve çeşitli ürünler üreten mecra, sayılarını “dövme”, “banyo”, “sağlık” ve “korunmalı seks” gibi çeşitli tematik çerçeveler dahilinde yayınlıyor.

Örnek içerik tipleri: Trans erkekler için yararlı rehberler, dosya konuları, röportajlar, makaleler ve erotik / pornografik kurgu hikâyeler.

