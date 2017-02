“Bant Mag. VS Partisi”, bu cumartesi “VS by Krüw” sergisinden hemen sonra Bina’da

Bant Mag.’in katkılarıyla gerçekleşecek yeni Krüw sergisi “VS by Krüw”, bu cumartesi 19:00 itibariyle ziyaretçilerle buluşacak. Sergi sonrasında Bina’da gerçekleşecek partide, Bant Mag. VS konseptini DJ kabinine taşıyor. Age Reform, Çerikunda ve Hakan Tamar‘ın birlikte çalacağı isimlerle Bant Mag. VS partisi gerçekleşecek.

Krüw ekibinde yer alan 16 sanatçının her birinin yanına aldığı bir diğer sanatçı ile ortaya çıkardığı çalışmaların yer alacağı ve bu kez Bant Mag.’in katkılarıyla gerçekleşecek olan “VS by Krüw” sergisi, 4 Şubat akşamı 19:00 itibariyle Bant Mag. Havuz’da açılacak. İki hafta boyunca ziyaret edilebilecek olan sergi sonrasında ise Bant Mag.’in “VS” formatını DJ kabinine taşıdığı “Bant Mag. VS Partisi” başlayacak. 21:30 itibariyle kabinde olacak DJ’ler, tüm gece yanlarına aldıkları isimlerle birlikte çalacaklar. Hakan Tamar‘ın Bubituzak üyesi Ali Güçlü Şimşek ile; Çerikunda‘nın Cem Kayıran ile ve Berk Çakmakçı’nın Age Reform kimliği ile Loun Lixard‘la birlikte çalacağı partiyi kaçırmayın.

21:30 – 23:00 Çerikunda VS Cem Kayıran

23:00 – 00:30 Hakan Tamar VS Ali Güçlü

00:30 – 02:00 Age Reform VS Loun Lixard