“Bir Yaşam Aralığında” karma sergisi, yarın Adahan Otel’de açılıyor

Ali Elmacı, Sabo, Özgür Demirci, Horasan ve daha birçok ismin yer aldığı karma sergi Bir Yaşam Aralığında, yarın akşam ziyaretçiler ile buluşuyor.

Şişhane’de bulunan Adahan Otel’deki ADAHAN -1 Galeri’de gerçekleşecek olan ve yarından itibaren 14 Mayıs’a kadar görülebilecek olan karma sergi Bir Yaşam Aralığında‘nın küratörlüğü Ecem Erinanç tarafından yapıldı. Rutin temasından yola çıkarak hazırlanan resim, fotoğraf ve video çalışmaların yer aldığı sergide Sabo, Özgür Demirci, Ali Elmacı, Horasan, Burak Kabadayı, Müge Kayacan ve Ezgi Tok’un yaptığı çalışmalar görülebilir.

Ezgi Tok – İki Gün

Ali Elmacı – Büyü de Büyü

Horasan – Zamanı Gelince