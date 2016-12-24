Can Evrenol ve Melikşah Altuntaş’lı “Yılın son garip film partisi”, 28 Aralık’ta Bant Mag. Havuz’da

Can Evrenol ve Melikşah Altuntaş’ın izlenecek film için kıyasıya bir mücadeleye giriştiği Bant Mag. Film Kulübü etkinliklerinin ikincisi, 28 Aralık Çarşamba akşamı Bant Mag. Havuz / Bina’da olacak.

Bazılarınızın “Muhakkak oradayız!” deyip gelmediği bir önceki “İki Bela Film Birden” etkinliğinde, başka bir yerde kolay kolay karşılamayacakları birbirinden garip iki filmi, yiyip içerek izleyenler, mutlu mesut evlerine dönmüştü. Bu keyif şöleninden kendini mahrum bırakmış olanlar ve bir daha coşmak isteyenlerin fazla beklemesi gerekmedi. Kulüp yeni bir etkinlikle faaliyetini sürdürüyor.

Elimizde şöyle bir ikili var: Baskın’ın ardından şu sıralar yeni filminin hazırlıklarıyla deli gibi meşgulken sinema sevgisine yenilerek aramıza katılacak ünlü Snapchat yıldızı Can Evrenol ve normal şartlarda günlüğüne yazması gereken yazıları yıllardır Bant Mag. sinema sayfalarında yayınlatan, çalıştığı dizilerin hangi kanalda yayınlandığını dahi bilmediğimiz Melikşah Altuntaş…

Bu ikili, gündelik hayatlarında birbirlerinin evinde verdiği “Gecenin filmi bu olsun!” savaşını Bina’nın Bant Mag. Havuz katına taşıyor ve her ikisi de dörder adayla karşımıza çıkıyor… Toplam 8 film gelen türlü şişirmeler, duygusal iniş çıkışlar ve histerik babalamalarla misafirlere tanıtıldıktan sonra oylama başlıyor ve kazanan film, hep beraber izleniyor. Hem bu oylamada söz hakkı sahibi olmak, hem arada birtakım sürpriz oyunlarla saçma sapan hediyeler kazanmak, hem de ikilinin kabine geçtiği film sonrası partide hep beraber kopmak için 28 Aralık Çarşamba akşamı Bant Mag. Havuz’a davetlisiniz…

* Sınırlı sayıda yer olduğundan, vakitlice gelmeniz sırtınızın daha az ağrımasına neden olacaktır.

19.00 Isınma & Ödüllü Oyun

19.30 Can & Melikşah Film Kavgası

20.30 Gecenin Filmini İzlemeç

22.00 Bant Mag. DJ Set

23:00 Can & Melikşah Berbo DJ Set

Söz konusu etkinliğin Facebook sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.