“Doctor Who”nun yeni sezonundan bir teaser daha

BBC’nin klasik dizilerinden Doctor Who, onuncu sezonuyla 15 Nisan’da geri dönüyor. Peter Capaldi’yi 12. doktor olarak izleyeceğimiz son Doctor Who sezonundan bir teaser daha yayınlandı.

12 bölümden oluşacak yeni Doctor Who sezonunda Pearl Mackie’nin canlandırdığı Bill Potts karakteri de diziye katılıyor. Doktorun yardımcısı olan söz konusu karakteri merkezine alan yeni Doctor Who teaser’ını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Peter Capaldi’nin bu sezonun ardından diziden ayrılacağını açıklamasının ardından 13. doktor için çeşitli adaylar gündeme geldi. BBC’nin radikal bir değişikliğe gidip, dizinin ana karakterini bir kadın oyuncu olarak seçmesi de olası gözüküyor. Tilda Swinton, Ben Whishaw, Billie Piper, Richard Ayoade ve Rupert Grint’in isimleri şu sıralar söz konusu rol için gündemde.