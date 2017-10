Epik maceranın başına dönmeye hazır mısın?: “Harry Potter ve Felsefe Taşı”

Bugüne kadar Yüzüklerin Efendisi, Titanik, Amadeus ve La La Land gibi önemli yapımları canlı orkestra eşliğinde izleme fırsatı yakaladığımız Movies in Concert serisi 3 ve 4 Kasım akşamında Zorlu PSM Ana Tiyatro sahnesinde Harry Potter ve Felsefe Taşı ile devam ediyor. Filmin efsanevi müzisyen ve besteci John Williams imzalı müziklerinin Orkestra İstanbul tarafından icra edileceği etkinlik öncesinde Harry Potter evreninin müzikleri hakkında çeşitli bilgiler toparladık.

İngiliz yazar J.K. Rowling’in 1997’de yayınladığı ve tüm dünyayı Harry Potter’ın peşinde epik bir maceraya sürükleyen serinin ilk kitabı Harry Potter ve Felsefe Taşı 2001’de yönetmen Chris Columbus tarafından beyaz perdeye uyarlanmıştı. Bu filmle başlayarak serinin ilk üç filminin müzikleri ise Jaws, E.T, Yıldız Savaşları pek çok efsanevi yapımın müziklerini besteleyen, sinema müziğinin dahi isimlerinden John Williams’a ait.

Toplam sekiz filmden oluşan serinin geri kalan beş filmindeki besteciler ise Patrick Doyle, Nicholas Hooper ve Alexandra Desplat. Filmin müziklerini icra eden isimler arasında ise Nick Cave and the Bad Seeds, Jarvis Cocker ve The Ordinary Boys gibi tanıdık isimler bulunuyor. Filmin bilgisayar oyununun müziği ise James Hannigan’ın elinden çıkma.

Harry Potter ve Felsefe Taşı filminin 74. Akademi Ödülleri’nde Oscar’a aday gösterilen (ve ödülü Yüzüklerin Efendisi’ne kaptıran) müzikleri özellikle karakterler, zaman zaman ise mekanlar ve eşyalarla ile özdeşleşen ‘leitmotif’ melodiler üzerine kurgulandı. Müzikte bir fikir, tema, mekan veya kişiyi tanımlayan ve bu tanımlamayı tekrarlar üzerine kuran ‘leitmotif’ kavramı klasik müzikte, özellikle operaları ile tanınan Alman besteci Richard Wagner’in müziğinde ortaya çıktı.

Filmin yayınlanan soundtrack’inde 14 parça bulunuyor. Ancak filmin kendisinde kullanılan leitmotif sayısı bundan daha fazla. Örneğin Harry’nin quidditch oynarken kullandığı ilk süpürgesi “Nimbus 2000” için yazılan veya uçan büyülü nesneler için kullanılan “The Flying Keys” leitmotif’leri soundtrack’de bulunmuyor.

John William’sın film için yaptığı ilk beste ise “Hedwig’s Theme”. Filmin kısa bir promosyon fragmanı için üretilen bu müzik daha sonra filmde Potter’a doğumgünü hediyesi olarak gelen baykuş için kullanılan ve genel olarak tüm seriye farklı aranjmanlarlayayılan bir leitmotif haline gelmiş. William’s müziği bu güzel, bembeyaz baykuşu düşünürken aklına gelen çelesta isimli, ufak bir piyanoyu andıran ve küçük çanlara benzer bir ses çıkaran enstrüman ile bestelemiş.

Zorlu PSM’in Movies in Concert: Harry Potter and Felsefe Taşı etkinliğinin yanısıra serinin sevenleri için oldukça heyecan verici bir kaç yan etkinlik daha düzenlediğini de not düşelim. “Harry Potter Olmak: Yaratıcı Yazarlık ve Kitap Tasarım Atölyesi”, “Harry Potter ve Felsefe Taşı Yaratıcı Okuma Atölyesi” ve serinin çevirmenleri Sevin Okyay ve Kutlukhan Kutlu’nun katılımıyla gerçekleşecek “Harry Potter’ın Edebiyattaki ve Mitolojideki Akrabaları” konulu söyleşi Harry Potter evrenine tam dalış peşinde olanlar için kaçırılmaz anlar yaratacak. Üstelik bu etkinlikler konsere gidenlere %50 indirimli olacak.