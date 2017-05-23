Etienne Jamuet, iki ayrı performansla 27-28 Mayıs’ta İstanbul’da

Versatile Records ailesinin en önemli üyelerinden olan Etienne Jaumet, 28 Mayıs’ta Kırım Kilisesi’ndeki canlı performansı için öncesinde 27 Mayıs gecesi minimüzikhol’de DJ kabininde olacak.

Fransız topluluk Zombie Zombie’nin de üyesi olan Etienne Jamuet, özellikle solo üretimleri ile müzik dünyasında da ses getirmişti. Versatile Records’ın önemli sanatçılarından olan Etienne Jaumet, Kırım Kilisesi’nin nefis atmosferinde canlı performansı ile 28 Mayıs akşamı sahnede olacak. Analog Kültür tarafından düzenlenen gecenin öncesinde ise 27 Mayıs akşamı Etienne Jaumet, bu kez minimüzikhol’de DJ kabininde olacak. Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye buradan, biletlere ise buradan ulaşabilirsiniz.