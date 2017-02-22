“Fargo”nun yeni sezon yayın tarihi belli oldu

Coen Kardeşler’in kült filmi Fargo‘nun dizi uyarlamasının üçüncü sezonu Ewan McGregor, David Thewlis, Carrie Coon ve Mary Elizabeth Winstead gibi isimleri bir araya getiriyor. FX, ilk iki sezonuyla tam 5 Emmy ödülü kazanan dizinin yeni sezon yayın tarihini açıkladı.

İlk sezonu 2006; ikinci sezonu da 1970’lerin sonunda geçen dizi, yeni sezonuyla birlikte 2010 yılına geliyor. Fargo‘nun yeni sezonunda ünlü oyuncu Ewan McGregor’u ikiz kardeşleri canlandırırken izleyeceğiz. McGregor’un canlandıracağı ikizlerden Emmit Stussy, başarılı bir emlak zengini; Ray Stussy ise hayatındaki şanssızlıklardan dolayı ikizini suçlayan bir şartlı tahliye memuru.

Noah Hawley’nin yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği üçüncü Fargo sezonunun yapımcıları arasında Joel ve Ethan Coen de bulunuyor. İkili geçtiğimiz aylarda, filmlerinin dizi uyarlamasıyla ilgili düşüncelerini açık bir şekilde dile getirmişti.

Üçüncü Fargo sezonunun ilk bölümü 19 Nisan’da yayınlanıyor. Toplam 10 bölümden oluşacak yeni Fargo sezonundan ilk fragmanın önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.