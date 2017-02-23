Gaye Su Akyol’un “İstanbul Kırmızısı” filmi için bestelediği şarkı yayınlandı

Geçtiğimiz yılın son aylarında Hologram İmparatorluğu isimli ikinci uzunçalarını Glitterbeat Records etiketiyle yayınlayan Gaye Su Akyol, 3 Mart’ta gösterime girecek yeni Ferzan Özpetek filmi İstanbul Kırmızısı’nın oyuncu kadrosunda bulunuyor. Akyol’un film için bestelediği “Kırmızı Rüyalar” isimli şarkı yayınlandı.

Yeni Ferzan Özpetek filminin oyuncu kadrosunda Tuba Büyüküstün, Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Nejat İşler ve Zerrin Tekindor gibi isimler bulunuyor. Ferzan Özpetek’in kendi kitabından sinemaya uyarladığı filmin fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.