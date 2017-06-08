Gevende’nin konuk olduğu yeni Meze bölümü yayında

Red Bull Music Academy Radio’nun tek Türkçe programı Meze’nin 38. bölümü yayınlandı. Bant Mag. kurucuları J. Hakan Dedeoğlu ve Aylin Güngör’ün hazırladığı programın yeni bölüm konuğu, Kırınardı isimli üçüncü stüdyo albümünü geçtiğimiz aylarda yayınlayan Gevende oldu.

Kırınardı albümünden ilk olarak yönetmenliğini Tolga Karaçelik’in üstlendiği “Vertigo” klibini yayınlayan Gevende, geçtiğimiz haftalarda da “Domino” parçasının canlı performans videosuyla karşımıza çıkmıştı. Grubun hem yeni albüm hem de müzikal yolculuklarının çeşitli satırbaşlarını anlattığı Meze bölümünü buraya tıklayarak RBMA üzerinden dinleyebilirsiniz.

Bant Mag. No:55’te Gevende’yle yaptığımız röportajı da buradan okuyabilirsiniz.