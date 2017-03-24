Huzurlarınızda yoldaki Gorillaz albümü “Humanz”dan dört parça

Bir süredir detayları belli olmayan Gorillaz albümü Humanz, albümde yer alacak dört şarkı ile birlikte karşımızda. Albümün tamamı 28 Nisan’da yayınlanacak.

Geçtiğimiz günlerde Grace Jones, Vince Staples, De La Soul ve daha birçok ismin katkıda bulunacağına dair haberleri aldığımız yeni Gorillaz albümünün gizemi sonunda çözülüyor. Humanz ismini taşıyan yeni Gorillaz albümü, 28 Nisan’da yayınlanacak. Albümdeki kayıtlardan şimdilik yalnızca “Hallelujah Money”i paylaşan Gorillaz, dört yeni parçayı daha paylaştı. Popcaan’ın konuk olduğu “Saturnz Barz” isimli parçaları için 360 derece video yayınlayan grup, aynı zamanda D.R.AM ile birlikte kaydettikleri “Andromeda”; Noel Gallagher ve Savages üyesi Jehnny Beth’in konuk olduğu “We’ve Got the Power” ve Vince Staples’lı “Ascension” parçalarını da paylaştı. Vakit kaybetmeden dört şarkıyı da aşağıdan dinleyebilirsiniz.