İstanbul merkezli müzik kolektifi Klan, ikinci yaşını bu hafta sonu Arkaoda’da kutluyor

İstanbul müzik sahnesinin en taze oluşumlarından biri olan Klan, ikinci yaşını 3-4 Haziran tarihlerinde Arkaoda’da gerçekleşecek festivaliyle kutluyor. Klan kadrosunda yer alan birçok müzisyen, prodüktör ve DJ ile birlikte Londralı plak şirketi 22a Music’in kurucusu olan Tenderlonious da canlı performansıyla sahne alacak.

İki gün boyunca dolu bir programla dinleyicilerin karşısına çıkacak olan Klan Management, ilk yaşını da kadrosunda yer alan müzisyen ve prodüktörlerden birer şarkının yer aldığı bir derlemeyle kutlamıştı.

3 Haziran gecesi DJ kabininde hem sahnenin yeni isimlerini hem de kulüp müziğinin son yıllarda öne çıkmış DJ’lerini bir araya getiren Klan, LBS, DJ Sonat, snuk kafoo ve Eren Eren b2b Arman Akıncı’dan oluşan ilgi çekici bir program hazırlamış. Pazar Eklektik setiyle erken saatlerde başlayacak festivalin ikinci gününde ücretsiz olarak gerçekleşecek canlı performanslar bulunuyor. Son dönemin dikkat çeken müzisyen ve gruplarından İdil Meşe, irtifakaybediyoruz ve Ponza’nın ardından İngiliz müzisyen Tenderlonious sahne alacak. Tenderlonious’un bu gece Mini Müzikhol’de DJ kabinine geçeceğini belirtmekte de fayda var!

CUMARTESİ

LBS – 22.00 – 23.00

DJ Sonat – 23.00 – 00.00

snuk kafoo – 00.00 – 01.00

Eren Eren b2b Arman Akıncı – 01.00 – 02.30

PAZAR

Pazar Eklektik – 16.00 – 18.00

İdil Meşe – 18.00-18.45

irtifakaybediyoruz – 19.00 – 19.50

Ponza – 20.00 – 20.50

Tenderlonious Live (22a, UK) – 21.30 – 22.30

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