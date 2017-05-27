J. Hakan Dedeoğlu ve Sadi Güran’ın yeni kitabı “Tırnova 1883: Rumeli Kabusu” ile tanışın

Bant Mag. ekibinden James Hakan Dedeoğlu’nun kaleme aldığı, Sadi Güran’ın çizimleriyle resmettiği, Tırnova 1883: Rumeli Kabusu, 31 Mayıs’ta Sırtlan Yayınları’ndan çıkıyor.

Müzisyen kimliğinin yanı sıra yazarlığı ile de tanınan Bant Mag. kurucusu James Hakan Dedeoğlu, bir süredir hazırlıklarını yaptığı hikaye kitabı Tırnova 1883: Rumeli Kabusu 31 Mayıs itibariyle Sırtlan Yayınları etiketiyle okuyucular ile buluşacak. Kitap, 1883 yılında, Osmanlı döneminin resmi gazetesi Takvim-i Vakai’de yayımlanmış ve imparatorluğun Rumeli topraklarında yer alan Tırnova’da geçen, gerçek ve tüyler ürpertici bir olayı anlatan bir mektuptan ilham alıyor. Popüler kültür tarihinde de kendine yer edinen ve Osmanlı’da bilinen, ilk vampir/hortlak hadisesi olarak geçen bu esrarengiz olaya odaklanan kitap, mektupta anlatılanlara birebir sadık kalırken, tam olarak neler yaşanmış olabileceğini de hayal ederek anlatıyor. Kitapla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilir, aynı zamanda ön sipariş de verebilirsiniz.