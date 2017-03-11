James Cameron açıkladı: “Avatar 2” bir kez daha ertelendi

2009 yılında yayınlanan ve gişe rekorlarını alt üst eden James Cameron filmi Avatar‘ın devam filmi için bekleyiş sürüyor. Son olarak 2018 yılında vizyona gireceği açıklanan Avatar 2 hakkında açıklamalarda bulunan Cameron, filmin bir kez daha ertlendiğini dile getirdi.

İlk olarak gösterim tarihi 2016 sonu olarak açıklanan film, bir senelik bir ertelemeyle 2017’nin Noel’ine çekilmişti. Aynı dönemde vizyona girecek olan sekizinci Star Wars filmiyle gişedeki rekabetinin nasıl geçeceğiyle ayrı bir merak uyandıran Avatar 2, son yapılan açıklamalara göre 2018’in kış aylarında vizyonda olacaktı. Daha önce tam dört yeni Avatar filmi çekmeyi planladığını açıklayan James Cameron’ın Toronto Star’a verdiği röportaj, söz konusu film için bekleyişimizin daha da uzayacağına işaret ediyor.

“Şimdiye dek resmi bir vizyon tarihi açıklamamıştık” diyen James Cameron, filmin 2018 yılında vizyona girmeyeceğini de net bir dille duyurdu. Yalnızca ikinci filmi kurgulamadıklarını, aynı anda 2-3-4 ve 5. Avatar filmleri için çalıştıklarını dile getiren yönetmen, önümüzdeki sekiz yıl boyunca bu seriyle uğraşması gerektiğini bildiğini de sözlerine ekledi. Avatar‘ın devam filmi için heyecan verici fikirleri olduğunu ve bunları insanlarla paylaşmak için de sabırsızlandığını söyleyen Cameron, yine de perdeyi açmak için en doğru zamanı beklemekte kararlı olduklarının da altını çizdi. Aklında görsel olarak ilk filmden çok daha ileride duran bir seri olduğunu vurgulayan James Cameron, Avatar serisinin başlı başına destansı bir serüven olacağını düşündüğünü bir kez daha belirtti.