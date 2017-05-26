Jason Bateman’lı yeni Netflix dizisi “Ozark”tan fragman

Yeni Netflix dizisi Ozark’ın başrollerinde yer alan Jason Bateman’ın aynı zamanda yapımcı ve yönetmen olarak da karşımıza çıktığı diziden ilk görüntüler yayınlandı.

Jason Bateman ve Laura Linney’i izleyeceğimiz ve önümüzdeki temmuz ayında Netflix üzerinden yayınlanacak olan Ozark’ta, Bateman’ın canlandırdığı karakter Marty’nin her ne kadar normal bir işte çalışıyor gibi gözükse de bir yandan yaptığı kirli işler ve onun etrafında gelişen olaylar konu alınıyor. Esai Morales, Marc Menchaca, Jason Butler Harner, Harris Yulin ve Julia Garnerve gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.