“John Wick 2” filminden yeni posterler

Başrolünde Keanu Reeves’i izlediğimiz aksiyon dolu John Wick filminin devamı, 10 Şubat’ta gösterime girecek. Chad Stahelski’nin yönetmenliğini üstlendiği filmden iki yeni poster görücüye çıktı.

John Wick 2‘da emekliye ayrılmış olan ana karakterimizi, kendisini yakalayacak kişi için bir ödülün konmasının ardından Roma sokaklarında bir kovalamacada göreceğiz. Filmin oyuncu kadrosunda Keanu Reeves’le birlikte Laurence Fishburne, Ian McShane ve Common gibi isimler bulunuyor.

Reeves’in canlandırdığı John Wick karakterine odaklanan iki poster aşağıda görülebilir.