“Justice Leage” filminden yeni karakter posterleri

Önümüzdeki ay izleyiciyle buluşacak ve DC Comics evreninin popüler karakterlerini bir araya getiren Justice League filminden yeni karakter posterleri görücüye çıktı.

Filmin çekimlerinin büyük kısmını yapan fakat sonrasında kızının beklenmedik ölümünün ardından projeden ayrılan Zack Snyder’ın yerini Joss Whedon’un aldığı Justice League, yılın en çok beklenen çizgi roman uyarlamalarının başında geliyor. 17 Kasım’da gösterime girecek olan filmin oyuncu kadrosunda Ben Affleck, Gal Gadot, J.K. Simmons, Jason Momoa, Robin Wright, Ezra Miller ve Jeremy Irons gibi isimler var.

Çin marketi için hazırlanan posterlerde filmde karşımıza çıkacak kahramanlardan Batman, Aquaman, Wonder Woman, Flash, Cyborg ve Superman bulunuyor.