Mark Hamill’den yeni “Star Wars” filmleri hakkında açıklamalar

Star Wars serisinin sekizinci filmi The Last Jedi‘da bir kez daha Luke Skywalker karakterini canlandıran Mark Hamill, serinin yeni filmlerinde rol almayı kabul etme sürecine dair açıklamalarda bulundu.

New York Times’a verdiği röportajlarda yeni Star Wars filmlerinde rol almayı ilk başta düşünmediğini dile getiren Hamill, söz konusu söylentiler dolaşmaya başladığında ilk olarak Harrison Ford’un da filme katılmayacağını tahmin ettiğini söyledi. “Harrison Ford hem çok yaşlı hem çok zengin hem de çok huysuz olduğu için bu teklifi kabul etmeyeceğini düşünüyordum” diyen Hamill, ilk Star Wars filmlerinin başrol oyuncularından teklife ilk olumlu cevap verenin Harrison Ford olmasıyla epey şaşırmış.

“Eğer ‘Hayır’ diyen tek kişi ben olsaydım, nerd dünyasının en nefret edilen kişisi ilan edilirdim” sözleriyle o dönem yaşadığı gerginliği ifade eden Hamill, George Lucas’la yaptıkları toplantıda Carrie Fisher’ın bir saniye bile düşünmeden ‘Ben varım!’ demesiyle çaresiz bir şekilde ‘Evet’ demek durumunda kaldığını itiraf ediyor.

Star Wars: The Force Awakens filminde kısa da olsa karşımıza çıkan Hamill, 15 Aralık’ta vizyona girecek The Last Jedi filminin ana karakterlerinden biri olacak. Bu filmde Luke Skywalker’ın kötü yüzünün de görücüye çıkacağı yönündeki söylentiler de son dönemde gündemde.

Söz konusu filmin fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.