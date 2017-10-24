Marvel’ın Tom Hardy’li “Venom” uyarlamasının çekimleri başladı

Başrolünde Tom Hardy’yi izleyeceğimiz Marvel’ın en popüler kötü karakterlerinden biri olan Venom‘un ilk solo filminin çekimleri dün itibariyle başladı ve film setinden ilk fotoğraf da paylaşıldı.

Ruben Fleischer’in yönetmenliğini üstlendiği Venom‘da Tom Hardy’yle birlikte rol alacak isimler arasında Michelle Williams, Jenny Slate ve Riz Ahmed bulunuyor. Yeni Jumanji filminin senaristleri Scott Rosenberg ve Jeff Pinkner, Venom filminin de senaristi. Spider-Man filmlerinde yeni bir başlangıca giden Marvel Studios’un Venom filmini sinematik evreninin geri kalanıyla alakalı olmayacak şekilde kurgulayacağı da gelen haberler arasında.

2007 yılında vizyona giren Spider Man 3 filminde Topher Grace’in canlandırdığı söz konusu karakterin kendi filmi için hazırlıklar uzun süredir devam ediyordu. Birçok Marvel okurunun favori karakterleri arasında yer alan Venom, ilk olarak 1984 yılında bir çizgi romanda gözükmüş olsa da kendi ismiyle okurların karşısına ilk çıkışı 1988 yılının mayıs ayına denk geliyor.

Filmin setinden, Venom‘un resmi Twitter hesabı üzerinden yayınlanan ilk fotoğraf aşağıda görülebilir. Film 5 Ekim 2018’de gösterime giriyor.