Michael Önder’in “Taksim Hold’em” filmi, 30. Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak

Kenan Ece, Damla Sönmez, Berk Hakman, Emre Yetim gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Taksim Hold’em filmi, bu sene 30. kez düzenlenecek Tokyo Uluslararası Film Festivali’ndeki Asian Future bölümünde iki ödül için yarışacak.

Daha önce çeşitli kısa filmler ve müzik klipleri çeken Michael Önder’in yönetmenliğini üstlendiği film, Taksim’de bir eylemin düzenlendiği gece bir evde poker partisi düzenleyen gençlerin başlarından geçenleri konu ediyor. Gençlerden bazılarının evde kalıp poker oynamak yerine eyleme katılmak istemesinin ardından, sokakta çıkan arbededen dolayı eylemcilerin söz konusu eve sığınmak için kapılarını çalmasıyla birlikte film başka bir boyut kazanıyor.

Jose Luis Rebordinos, Jung-Wan Oh ve Isao Yukisad gibi isimlerin jürisinde yer aldığı 30. Tokyo Film Festivali kapsamında 27 Ekim’de izleyiciyle buluşacak olan filmin müzikleri de Steady Fingers imzası taşıyor. Taksim Hold’em‘den yayınlanan fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.